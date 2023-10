SUZE KOJE SU POTRESLE SVET! Otac koji se nasmejao kad su mu rekli da mu je ćerka (8) mrtva krije BOLNU PROŠLOST (VIDEO)

Otac čije su suze i bol za ćerkom koja je poginula u napadu Hamasa na Izrael obišle svet, već se suočio sa još jednom tragedijom - njegova supruga i majka devojčice umrla je nekoliko godina ranije od raka.

Tomas Hend se suočio sa nepodnošljivim dvodnevnim čekanjem na vesti o njegovoj ćerki Emili nakon što su palestinski teroristi upali u njihov kibuc u subotu oko 7 sati ujutro, masakrirajući najmanje 100 ljudi.

Dejli mejl prenosi da je Holand rođen u Dablinu, ali da je odrastao u Velikoj Britaniji, gde je pohađao osnovnu školu u Ilfordu, u istočnom Londonu. Veruje se da se preselio u Izrael pre oko 30 godina, ali još uvek ima brata, sestru i druge članove porodice koji žive u jugoistočnoj Engleskoj.

Israeli father ThomasHand tells ⁦@CNN⁩ he smiled when told his 8 year old daughter was murdered: “That was the best possibility that I was hoping for. She was either dead or in Gaza. And if you know anything about what they do to people in Gaza that is worse than death.” pic.twitter.com/YXCL4yZnS2