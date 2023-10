'VIDEO SAM STVARI KOJE NIKADA NEĆU MOĆI DA ZABORAVIM' Novinar na kolenima gorko zaplakao zbog prizora iz bolnice u Gazi (VIDEO)

Arapski reporter BBC-ja Adnan El-Burš pao je na kolena dok je izveštavao iz bolnice u Gazi nakon što je video brojne prijatelje i komšije među mrtvima i ranjenima u izraelskom bombardovanju.

Opisao je situaciju u bolnici Al-Šifa, najvećoj medicinskoj ustanovi u pojasu od 40 kilometara, kao traumatičnu. Svuda su tela, a povređeni mole za pomoć. U jednom delu javljanja iz bolnice novinar priznaje: "Video sam stvari koje nikada neću moći da zaboravim."

U jednom delu videa mlada devojka krvavog lica sedi u bolničkom krevetu, plače i prekrivena je prašinom dok joj lekar pregleda noge. El-Burš otkriva da je izgubila dom i da su njeni rođaci ubijeni. Među ranjenima, snimatelj Mahmud je video svog prijatelja Malika koji je preživeo, ali njegova porodica nije.

BBC reporter documents his hospital visit in Gaza, "I have seen things I can never unsee." pic.twitter.com/IwFCT4pOUK