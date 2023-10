Makazama prerezala vrat ljubavniku u hotelu! Optužena za pokušaj ubistva brani se neuračunljivošću

Suđenje Anici N. (30), optuženoj da je 2. novembra prošle godine pokušala da ubije ljubavnika Dragišu R. (43) u jednom niškom hotelu u naselju Pantelej, nastavljeno je danas u Višem sudu u Nišu saslušanjem veštaka, lekara Bogdana Pinterovića i Jelene Mladenović.

Branilac okrivljene, advokat Miljana Domazet, insistirala je tokom ročišta na tome da je Anica N. kritične prilike bila u stanju neuračunljivosti, s obzirom da od 14 godine ima psihičke tegobe i zavisna je od lekova i opijata.

Kako je navela, ona se zbog toga lečila u različitim psihijatrijskim ustanovama u Nišu i Beogradu, jer je imala dijagnozu bipolarnog poremećaja, te da je u noći napada na Dragišu R. popila veću količinu lekova za smirenje i alkohol.

Sudski veštak Jelena Mladenović je, međutim, kazala da je veštačenjem utvrđeno da okrivljena ne boluje ni od jedne duševne bolesti i da je u momentu izvršenja krivičnog dela mogla da rasuđuje o svojim postupcima.

- Isključujemo postojanje duševne bolesti u vreme napada. Sposobnost shvatanja dela bila je umanjena, ali ne i bitno. Karakteristika njene ličnosti je burno reagovanje na minimalna osujećenja. Takve osobe se na najmanji i beznačajan povod osećaju napušteno, iznevereno, prazno, tužno - istakla je Mladenović.

Prema njenom mišljenju, reč je o specifično strukturisanoj ličnosti, ali ta kategorija ljudi ne spada u ljude sa duševnom bolešću.

Dodala je takođe da tokom razgovora sa psihijatrom, neposredno nakon što je počinila krivično delo, okrivljena nije odavala utisak da je reč o osobi koja je silovana, niti su tokom pregleda utvrđene povrede u predelu genitalija.

Okrivljena je pred sudom branila svoj postupak time da nije mogla da razmišlja "normalno", jer je popila veću količinu lekova za smirenje i alkohol, te da je Dragišu napala u afektu.

- Izlaženje iz hotelske sobe po makaze, zatim sedenje u baru, onda odlaženje do kuće po nož i vraćanje u hotel, to je suviše dug vremenski period i isključuje afekat jakog intenziteta. To je dug period da bi neko bez razmišljanja učinio krivično delo, već je taj plan verovatno imala negde u glavi. Sve to što je uradila su svrsishodne i celishodne radnje koje ukazuju da njeno rasuđivanje nije bilo ni na koji način bitno smanjeno - naglasila je Mladenović.

Anica N. je pred sudom i ovog puta kazala da je Dragišu ubola dok su stajali ispred ogledala, svađali se i gurali, a ne dok je on ležao na krevetu. Ona je rekla da je nož držala obema rukama i tako ga ubola u vrat.



Sudski veštak Bogdan Pinterović je, međutim, kazao da je mnogo manja verovatnoća da je ubodna rana nastala tako kako je u svom iskazu ona navela.

- Ne može se isključiti mogućnost nastanka rane na način kako navodi okrivljena, ali mi smo veštačenjem ustanovili i naveli u izveštaju da je ubodna rana na desnoj strani vrata nastala dok je oštećeni ležao na boku, imajući u vidu pravac kanala ubodne rane - izjavio je Pinterović.

Advokat Miljana Domazet zatražila je novo neuropsihijatrijsko veštačenje, kako bi veštaci imali uvid u sve zdravstvene kartone psihijatrijskih ustanova u kojima se Anica N. lečila i potom odgovorili na pitanje da li bi mogla da počini delo zbog toga što je oštećeni tukao, čupao i vređao.

Tvrdi da ju je prethodno silovao

Ona je istakla da nakon hapšenja okrivljenoj nije uzeta krv, tako da nije ustanovljeno da li je bila pod dejstvom tableta i alkohola.

Predsednik sudskog veća Mirko Drašković odbio je ovaj predlog i odbrani i višem tužiocu najavio da se pripreme za iznošenje završnih reči na narednom ročištu.

Anica N. okrivljena je da je oko jedan sat iza ponoći makazama i nožem prerezala vrat Dragiši R. u hotelu. Motiv za sada nije poznat. Pred sudom se branila time da ju je navodno silovao.

