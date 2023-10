NAJGORE MOGUĆE VESTI ZA IZRAEL! Zastrašujuća izjava drugog NAJLJUĆEG PROTIVNIKA - Šef Hezbolaha: Potpuno smo spremni! (FOTO)

Libanski pokret Hezbolah koji podržava Iran kaže da je spreman da se pridruži Hamasu u ratu protiv Izraela kad za to bude pravi trenutak.

- Potpuno smo spremni! Kada dođe vreme za akciju mi ćemo je preduzeti- rekao je zamenik šefa Hezbolaha Naim Кasem na propalestinskom skupu u južnom predgrađu Bejruta.

Hezbolah će prema njegovim rečima "biti na oprezu" zbog američkih vojnih brodova poslatih u Sredozemno more u blizini Izraela sa ciljem da odvrati libansku militantnu grupu od napada na Izrael dok se bori protiv Hamasa u Gazi.

- Vaši bojni brodovi nas ne zanimaju! Vaše izjave na s ne plaše - rekao je Кasem na mitingu.

