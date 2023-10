'OSTANITE U KUĆAMA' - Razmena vatre na granici Izraela i Libana, oglasila se vojska

Izraelski javni radio je javio da su stanovnici Hanite u severnom Izraelu zamoljeni da ostanu u svojim kućama zbog straha da su militanti prešli na izraelsku teritoriju.

Hanita se nalazi 500 metara od granice i nasuprot libanske zajednice Alma El-Čeb.

U vojnom saopštenju navodi se da je došlo do eksplozije na graničnoj ogradi, koja je lakše oštećena. Istovremeno se upozorava da je Izrael pogodilo osmatračnicu libanske vojske, koja se nalazi preko granice.

🇱🇧 Thousands of Lebanese have gathered at the Lebanon-Israel border, attempting to cross the border walls in support of Palestine. pic.twitter.com/cc7iYJmNXD