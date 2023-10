UZEO VIJAGRU, PA OSLEPEO - Zbog dodatnog stimulansa upao u probleme, a evo šta kažu lekari

Jedan čovek je iznenada oslepeo na jedno oko posle uzimanja pilule Vijagra, a doktori misle da je lek za erektilnu disfunkciju glavni krivac.

Naime, 32-ogodišnjak iz Irana je uzeo veliku dozu sildenafila, glavnog sastojka male plave pilule. Gotovo odmah potom je izgubio vid na desno oko.

Uprkos naporima da mu se vrati vid, oštećenje je bilo preveliko i on sada ne vidi na to oko. Lekari iz Teherana, koji su podelili slučaj neidentifikovanog čoveka u medicinskom časopisu, rekli su da je to jedan od najjačih dokaza da uzimanje leka može da šteti očima.

Sildenafil se bori protiv impotencije tako što povećava protok krvi do penisa kroz opuštanje krvnih sudova. Međutim, smatra se da bi ovaj efekat u nekim okolnostima mogao nenamerno da naškodi drugim osetljivim sudovima u telu, kao što su oni u očima.

U poslednjem slučaju, muškarac je pretrpeo iznenadni gubitak vida tri sata nakon uzimanja 100 mg sildenafila. Ovo je maksimalna doza leka i dvostruko veća od preporučene za većinu muškaraca koji ga uzimaju za erektilnu disfunkciju.

Nakon što je izgubio vid na oku, čovek je otišao u bolnicu i obavestio lekare da je uzeo sildenafil. Skeniranjem je utvrđeno da je muškarac, koji nije imao drugih medicinskih tegoba, imao ugruške u arteriji i veni koji su prenosili krv u i iz njegovog desnog oka.

To je dovelo do oticanja njegove mrežnjače - tkiva osetljivog na svetlost na zadnjem delu organa. Takođe je patio od makularnog edema, stanja gde krv curi u mrežnjaču.

Lekari u očnoj bolnici Farabi rekli su da je pritisak ove tečnosti na kraju doveo do fizičkog odvajanja mrežnjače od ostatka njegovog oka. Zbog zabrinutosti zbog rizika od krvnih ugrušaka od kovid vakcina i samog virusa u to vreme, lekari su ga ispitivali o nedavnim infekcijama ili ubodima. Međutim, on nije bio nedavno zaražen niti vakcinisan.

Istraga je takođe utvrdila da mu je levo oko neoštećeno. Lekari su takođe primetili da on nije imao porodičnu istoriju problema sa krvnim ugrušcima koji bi mogli da objasne iznenadno oštećenje oka, a testovi za bilo koje nedijagnostikovana stanja su bili negativni. Lekari su rekli da, iako su prijavljeni problemi sa očima i vidom zbog uzimanja sildenafila, veza između njih je "kontroverzna".

„Prijavljeno je nekoliko ozbiljnih vaskularnih nesreća mrežnjače nakon upotrebe sildenafila, ali tačna uloga ovog leka nije jasna“, napisali su.

Dodali su da je njihov pacijent značajan u medicinskoj literaturi koja raspravlja o vezi i zbog težine slučaja i zbog činjenice da nije imao drugih zdravstvenih stanja koja bi mogla objasniti iznenadni problem sa očima.

„Pošto je pacijent inače bio zdrav bez poznatih faktora rizika za vaskularne bolesti... i pored bliske vremenske veze između unosa sildenafila i učestalosti bolesti, spekulisali smo da bi lek mogao da igra uzročnu ulogu u ovom kliničkom scenariju“, oni napisao. Međutim, oni su priznali da je tačan mehanizam kako sildenafil može oštetiti krvne sudove u oku nepoznat. Jedna teorija je da nameravani efekat leka na povećanje protoka krvi do penisa može nenamerno da izazove rizik od oštećenja osetljivih krvnih sudova u oku kroz isti mehanizam. Međutim, autori su dodali da je to kako tačno lek stupa u interakciju sa očnim sudovima verovatno biti „kompleks“.

Oni su pozvali na dalje istrage o potencijalnoj vezi, posebno za mlađe muškarce. Deleći priču u časopisu Journal of Medical Case Reports, medicinari nisu otkrili tačno kada se incident dogodio.

Ranije ove godine indijski lekari su prijavili slučaj u kojem je 41-godišnji muškarac umro nakon što je doživeo moždani udar dok je uzimao kombinaciju tableta za impotenciju i alkohola. Sildenafil je lek bez recepta u Velikoj Britaniji, što znači da se može kupiti bez recepta.

Iznenadno smanjenje ili gubitak vida navodi se kao potencijalno retko neželjeno dejstvo sildenafila u uputstvima koja se distribuiraju sa lekom. NHS kaže da se ozbiljne nuspojave od uzimanja sildenafila javljaju samo kod jednog od 1.000 ljudi koji uzimaju lek. Međutim, dodaje se da svako ko uzima lek koji trpi ovaj neželjeni efekat treba odmah da prestane da ga uzima i da pozove svog lekara.

Iako je 'mala plava pilula' najpoznatija kao lek za erektilnu disfunkciju, ona se takođe daje pacijentima koji pate od plućne hipertenzije, stanja gde je krvni pritisak u krvnim sudovima koji snabdevaju pluća opasno visok.