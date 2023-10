POTRESNO! HAMAS OBJAVIO SNIMAK OTETIH BEBA I DECE - Drže ih u naručju zajedno sa puškama (VIDEO)

Pripadnici militantne grupe Hamas objavili su zastrašujući video-snimak, na kojem se vidi kako tretiraju otetu decu, preneo je "Njujork Poust".

Kako se navodi, oni tvrde da je materijal snimljen u kibucu Hlit 7. oktobra - prvog dana napada Hamasa na Izrael.

- Zastrašujuće je videti preplašena lica dece, čije su roditelje teroristi verovatno ubili pred njihovim očima. Ovu decu Hamasovi monstrumi koriste kao taoce i živi štit - navodi "NEXTA".

Podsetimo, Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je ranije da je razgovarao sa porodicama koje su izgubile voljene i da Izrael nikada neće zaboraviti ove strašne postupke svojih neprijatelja.

