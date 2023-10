PANIKA U PARIZU: Muzej Luvr HITNO evakuisan (VIDEO)

Muzej Luvr u Parizu zatvoren je "iz bezbednosnih razloga" u subotu, 14. oktobra, dok je Francuska u stanju pripravnosti nakon napada u gradu Arasu na severoistoku zemlje.

- Luvr je dobio pisanu poruku u kojoj se navodi da postoji rizik za muzej i njegove posetioce. Odlučili smo da se evakuišemo, dok vršimo neophodne provere - rekla je portparolka agenciji Frans pres nakon što je na društvenim mrežama da je došlo do zatvaranja.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci evakuacije posetilaca iz čuvenog muzeja.

Visitors are being evacuated from the Louvre Museum in Paris after a bomb threat pic.twitter.com/LUoPBkTvkE