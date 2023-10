HAOS U LUVRU, LJUDI U POTPUNOJ PANICI ZBOG PRETNJE BOMBOM - Pogledajte prve snimke sa lica mesta (VIDEO)

Jedan od najpoznatijih muzeja na svetu, pariski Luvr, zatvoren je zbog pretnje o podmetnutoj bombi, preneo je francuski BFMTV pozivajući se na izvore iz policije.

Policija je brzo stigla na lice mesta, oko podneva, a posetioci su hitno morali da napuste zgradu.

🚨🇫🇷 More videos from Louvre Museum in Paris.#France #Paris pic.twitter.com/4jMi7mu3TP