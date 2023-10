Lufthanza otkazala sve letove za Liban: Odluka na snazi do ponedeljka

Prethodno je otkazala sve letove za i iz Tel Aviva do 22. oktobra Lufthanza

Nemačka Lufthanza otkazala je sve letove za Liban do ponedeljka, 16. oktobra.

- Usled trenutne situacije na Bliskom istoku, Lufthanza je ukinula svoje letove ka Bejrutu do 16. oktobra - rekao je portparol kompanije u izjavi za CNN.

Ovaj potez ispraćen je prethodnom suspenzijom letova za i iz Tel Aviva, koji je na snazi do 22. oktobra zbog "nejasne situacije" u Izraelu.

Podsetimo, mnoge avio-kompanije ukinule su letove ka i iz Tel Aviva iz bezbednosnih razloga, dok privatne kompanije naplaćuju i do 50.000 evra turisitima za let do Evorpe.

