'9 TERORISTA TRČI PREMA MENI, IMAM METAK U CEVI, ČUJEMO SE' Poslala poslednju poruku, a onda je HEROJSKI krenula u borbu

Potporučnica Adar Ben Simon (20) bila je komandir izraelskog voda i poginula je prošle subote kada je neustrašivo krenula u borbu prsa u prsa sa infiltrirajućim teroristima Hamasa u svojoj bazi. Prošle subote, tokom zatvaranja baze, Adar je bila među oficirima koji su vodili početnički kurs u Zikimu. Kada su Adar i njene kolege komandanti otkrili veliki broj terorista koji su se infiltrirali u bazu, njihov neposredni prioritet je bio da zaštite početnike koji su bili pod njihovom komandom.

Oni su brzo obezbedili vojnike u skloništima i pripremili se da se suprotstave nadolazećim teroristima. "Adar je neustrašivo ušla u bitku, boreći se svom snagom da eliminiše teroriste i odbrani svoju zemlju, istovremeno osiguravajući bezbednost svojih vojnika i žrtvujući sopstveni život. Zajedno sa svojim drugovima, ona se hrabro borila, a zahvaljujući njima, skoro svi regruti su se vratili kući nepovređeni. Odlučni smo da svi znaju kakav je neverovatan heroj bila Adar, prava izraelska heroina koja je dala sve za zemlju koju je tako duboko volela. Od malih nogu, Adar je sanjala da postane borac. Ona je istinski živela svoj san, žrtvujući pri tome svoj život", dodali su njeni rođaci.

