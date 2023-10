TAJNI TUNELI HAMASA! Izraelce u Gazi čeka smrtonosna zamka: Sve o zloglasnom podzemnom lavirintu koji je ponos militanata (FOTO, VIDEO)

Dok se Izrael sprema za sveobuhvatnu kopnenu ofanzivu u Pojasu Gaze, jedan od najvećih izazova sa kojima se suočava je Hamasova zloglasna mreža podzemnih tunela.

Mnogi stručnjaci upozoravaju da će u kopnenoj ofanzivi Izrael izgubiti svoju vatrenu moć i da će morati da se bori protiv neprijatelja koji je na svom terenu. Gusto naseljena oblast sa mrežom tunela je veliki izazov za Izrael.

Portparol Izraelskih odbrambenih snaga juče je rekao da oni napadaju delove mreže tunela, ali to neće biti laka bitka.

Tuneli Hamasa: "Gaza metro"

Izraelske odbrambene snage su 2021. godine tvrdile da je više od 100 km Hamasove mreže tunela uništeno. Lider Hamasa Jahja Sinvar tada je rekao da je mreža tunela u Gazi duga 500 km i da je samo pet odsto uništeno.

Terrorists from Hamas have shown their underground storage for rockets.



It was for the construction of such concrete tunnels that international aid to Gaza was sent. pic.twitter.com/aD6NwkBvVR