HAOS U LONDONU! HILJADE LJUDI PODRŽALO PALESTINU: Demonstranti bacali flaše, plakate i baklje na policiju! (VIDEO + FOTO)

U Londonu je, uprkos pretnjama vlasti, održan miting podrške Palestini. „Hiljade propalestinskih demonstranata izašlo je na ulice centralnog Londona dok sukob između Izraela i Hamasa eskalira“, prenosi kanal Skaj njuz.

Demonstranti su marširali centrom britanske prestonice, mašući transparentima i zastavama Palestine i uzvikujući slogane u znak podrške njenoj nezavisnosti.

Demonstranti su prošli pored Dauning striat, gde se nalazi kancelarija premijera Rišija Sunaka. U masi su se čula negodovanja na njegov račun.

Londonska policija je saopštila da će koristiti više od hiljadu policajaca da osiguraju bezbednost na protestu. Slične demonstracije održane su i u drugim gradovima Velike Britanije , uključujući Mančester i Edinburg.

Šefica britanskog Ministarstva unutrašnjih poslova Suela Braverman pozvala je početkom nedelje snage bezbednosti da suzbiju nemire na ulicama usred eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

