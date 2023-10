UPOZORENJE IZRELSKE VOJSKE: Ne približavajte se granici s Libanom

Izraelska vojska jutros je naredila civilima da se ne približavaju na udaljenost manju od četiri kilometra granici između Izraela i Libana, koja je na snazi od 2000. godine.

- Izraelske odbrambene snage (IDF) naglašavaju da je ulazak u to područje strogo zabranjen i traži od javnosti oprez i da se ne ulazi u to područje - navodi se u saopštenju vojske, kako prenosi Tajms of Izrael.

Stanovništvu u zoni do dva kilometra od granice s Libanom naređeno je da ostanu blizu skloništa do daljeg.

To naređenje usledilo je posle napada libanske terorističke grupe Hezbolah i palestinskih militantnih frakcija na izraelsku teritoriju.

Izraelska vojska objavila je danas novi, tročasovni vremenski okvir za civile na severu Gaze da krenu prema jugu tog područja.

Vojska je saopštila i da je ubijen jedan palestinski terorista u kibucu Nir Am na jugu Izraela, blizu granice s Pojasom Gaze.

Prema navodima IDF-a, naoružanog čoveka su identifikovali stanovnici kibuca, posle čega su tamo upućeni tenkovi i pešadija i u razmeni vatre on je ubijen.

