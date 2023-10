MAJKA SE OD MASAKRA KRILA U SKLONIŠTU SA SINOM: Stižu izraelski specijalci, pogledajte reakciju kada shvati da su spaseni (VIDEO)

Izraelske odbrambene snage (IDF), kako je zvanični naziv vojske te zemlje objavile su na zvaničnom nalogu na društvenoj mreži X (bivši Tviter) video snimak spasavanja majke koja se zaključala u skloništu sa sinom.

Oni su tu bili zatvoreni dok su prošle subote pripadnici palestinske ekstremističke organizacije Hamas vršili masakre na jugu Izraela prilikom iznenadnog upada iz Pojasa Gaze.

Na snimku IDF vidi se kako pripadnici specijalne jedinice "Okec" dolaze do skloništa i pokušavaju da uvere ženu da je u pitanju izraelska vojska i da sme da im otvori.

- Mi smo IDF, mi smo IDF. Sve je u redu - poručuju specijalci.



Oni ponavljaju da je sve u redu dok žena bojažljivo otklučava sklonište i hvata se za glavu.

After hours locked in the shelter throughout the Hamas massacre, our special unit "Oketz" delivered the news to this mother and son that they’re safe. pic.twitter.com/aByAejb0ia