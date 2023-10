SOBA NAM JE DANIMA SMRDELA: Kada smo saznali u čemu je bio problem, PREPALI SMO SE! Evo zbog čega nismo odmah ustanovili razlog

Mlada žena Klaudija Anderson nedavno je na TikToku obelodanila svoje ne tako prijatno iskustvo, a sve kako bi upozorila druge na čest problem u domaćinstvu koji lako može da se zanemari iz neznanja. Naime, ova 26-godišnjakinja i njen muž nedeljama su u svojoj spavaćoj sobi osećali specifičan smrad koji su opisali kao "miris ustajale ribe". Nisu mogli da pronađu uzrok problema, niti su znali kome da se obrate.

Klaudija je istakla da ju je, takođe, bila sramota da bilo kome prizna da im stan smrdi. "Muž i ja smo nekoliko nedelja ulazili u spavaću sobu i svaki put bismo pomislili isto: "O, Bože, nešto ovde smrdi na ribu"", priča ona na snimku i dodaje da joj je bilo sramota da potraži savet o poreklu ovog neobičnog mirisa.

Supružnici su mislili da se miris širi iz kupatila, odnosno iz ventilacionog otvora i da je problem možda u cevima, ali ispostavilo se da je u toaletu sve ispravno. "Sve smo proverili i sve je bilo super čisto, ali miris je i dalje bio tu", ističe Klaudija, koja je na kraju rešenje potražila na Guglu.



Brzom pretragom ustanovila je da uzrok neprijatnog mirisa koji podseća na ribu može da bude problem sa strujom i električnim instalacijama.

"Bukvalno nikada ne bih pretpostavila da je problem u tome. Poslala sam poruku svom deveru koji je električar, a on je rekao: "Da, to bi trebalo da proveriš"", kaže ona.

Pozvala je svekra, koji je penzonisani električar, da pregleda njen stan i da utvrdi gde je problem, a ubrzo je otkrio da se kvar krije u jednom od prekidača u stanu, koji se nalazio u neposrednoj blizini spavaće sobe.

"Postojala je žica koja se pokidala, a mi nismo to znali. Ne znam da li možete da vidite, ali je to zapravo topilo plastiku na unutrašnjoj strani utičnice. To je zastrašujuće. Imali smo sreće da smo ustanovili kvar pre nego što je pregorelo", kaže ona.

Dakle, oprez! Miris pokvarene ribe u stanu ili kući može da ukaže na ozbiljan problem sa električnim instalacijama!

