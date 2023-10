JEDAN IZRAELAC TVRDI DA SU GA OD NAPADA HAMASA I SIGURNE SMRTI SPASILA KOLA! Kaže da je bilo preko 100 rupa od metaka (FOTO)

Kada je počela Hamasova invazija, stanovnik kibuca Mafalsima poznat kao Dži (G), pozvan je u Odeljenje za uzbunu.

Kad je počeo da vozi svoj Model 3 Teslu do mesta okupljanja ispred njega je prošao kombi pun Hamasovih militanata koji su počeli da pucaju na Džija.

Govoreći iz bolnice Šiba, gde je hospitalizovan i operisan, rekao je da tu vožnju nikada neće zaboraviti, piše izraelski portal Walla.

- Teroristi su me prepoznali s udaljenosti od 10 metara. Osim kalašnjikova, imali su i automat koji je ispaljivao metke većeg kalibra. Kako nisu shvatili da se radi o električnom vozilu, pucali su od napred, nadajući se da će pogoditi motor kog nije bilo, i pozadi, pokušavajući da zapale rezervoar goriva koji automobil nije imao. I pucali su mi u gume. Pritisnuo sam gas i počeli su da me love.

Saved by Tesla. Performance version.



From Kibbutz Mefalsim to Brazilai hospital, at 180 km/h, with 1 tire missing, after terrorists sprayed Tesla with bullets.



His wife was updated on the location and his ER admission, with the real-time Tesla app.



Am Yisrael Chai @elonmusk ❤️ https://t.co/RhymORVFkV pic.twitter.com/9TTLPbiCHD