DETALJI DRAME! DVA NAVIJAČA ŠVEDSKE UBIJENA U BELGIJI: Napadač pucao iz kalašnjikova uoči utakmice, pa pobegao sa mesta zločina

Dve osobe su ubijene u ponedeljak uveče u belgijskoj prestonici Briselu, saopštili su belgijski mediji.

Prema izvorima iz policije, radi se o dvojici švedskih navijača koji su došli na utakmicu Belgija - Švedska.



Portparolka tužilaštva rekla je da je otvorena istraga, ali nije spekulisala o motivu napadača, prenosi BBC.

Shooting in #Brussels. A man armed with a Kalashnikov opened fire in the city center. There would be at least two dead and several injured https://t.co/QrSewC9ft9