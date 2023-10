UBICA IZ BRISELA SE OGLASIO NA DRUŠTVENIM MREŽAMA NAKON NAPADA: Spomenuo dečaka iz Palestine koji je MUČKI UBIJEN u Čikagu!

Policija i dalje traga za napadačem koji je ubio dvoje ljudi u centru Brisela.

Lokalni mediji navode da je napadač nakon jezivog zločina uživo oglasio na društvenim mrežama.

Slajem Slouma navodi da je pripadnik Islamske države i da će pobiti nevernike. Naglasio je da je ubio dvoje ljudi da bi "osvetio muslimane" i spomenuo palestinskog dečaka koji je brutalno ubijen u Čikagu.

slayem slouma -> the Brussels killer. “I am ISIS and I killed the infidels”#bruxelles pic.twitter.com/TvYlXOx3zN