HAMAS OBJAVIO SNIMAK MIE KOJA JE OTETA NAKON ŽURKE: Imam 21 godinu, teško sam povređena, želim samo da vidim porodicu (VIDEO)

Hamas je u ponedeljak uveče objavio prvi snimak na kome se vidi jedan talac koji koga drže u Pojasu Gaze.

Na kratkom snimku se vidi mlada žena, koju nepoznata osoba previja nakon što je ranjena u ruku, a devojka kasnije govori u kameru.

- Zovem se Mia, imam 21 godinu, ja sam iz Šohama. Trenutno sam u Gazi. Vratila sam se u subotu rano ujutru sa žurke u Sderotu. Teško sam povređena i imam ranu na ruci. Doveli su me u bolnicu ovde. Brinuli su se o meni i davali mi lekove. Molim vas da me vratite kući što pre i da ponovo vidim moje roditelje i braću i sestre. Molim vas da me izvedite odavde što je pre moguće - govori Mia u videu koji je objavio Hamas.



Vojni portparol Hamasa Abu Obeida saopštio je večeras da se u Gazi nalazi između 200 i 250 talasa napominjući da nema konačnog broja zbog "bezbednosnih i praktičnih" poteškoća.

Obieda je precizirao da oko 200 talaca drži hamas, pedesetak druge "frakcije otpora" u Gazi.

- Strani taoci su naši gosti koje ćemo osloboditi kad god uslovi na terenu to dozvole - rekao je Obeida.

