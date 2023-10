PAŽNJA! UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! TERORISTA IZ BRISELA SE VRAĆA I 'OVERAVA' ŽRTVU: Na snimku pomenuo ubijenog palestinskog dečaka (6) iz Čikaga

Dva švedska navijača ubijena su večeras u centru Brisela, a prema prvim pretpostavkama reč je o terorističkom napadu!

Dok policija traga za napadačem koji je oko 19.15 sati ubio dvoje i ranio više ljudi u centru Brisela, objavljen je snimak na kom je muškarac poslao poruku.

On se predstavio kao Slajem Slouma, i na snimku govori da je pripadnik Islamske države i da će pobiti nevernike. Naglasio je da je ubio dvoje ljudi da bi "osvetio muslimane" i spomenuo palestinskog dečaka koji je brutalno ubijen u Čikagu!

Na Tviteru (X) objavljen je jeziv snimak na kome se vidi napadač koji je utrčao u jedanu zgradu i upucao jednu osobu. Međurim, on se vratio da overi, a potom još dve osobe u taksiju. Navodno je sve vreme vikao "Alah Akbar".

Lokalni mediji navode da se napadač nakon jezivog zločina uživo oglasio na društvenim mrežama.

