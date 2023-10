BELGIJA U STRAHU - PROGLAŠEN ČETVRTI STEPEN OPASNOSTI! Ubica dvoje ljudi još nije pronađen: POLICIJA TVRDI DA JE NA TRAGU

Belgija i čitava Evropa su na nogama posle terorističkog napada u Briselu, kada je muškarac, koji se predstavio kao pripadnik Islamske države, ubio dvoje ljudi i nekoliko ranio! Utakmica između Belgije i Švedske u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u fudbalu je odmah prekinuta, i to na poluvremenu kada su fudbaleri Švedske saznali da su stradali njihovi navijači. Poginula su dva državljana Švedske.

Uprkos tome što napadač na snimku tvrdi da je ubio tri osobe, zvanični izvori i dalje tvrde da su dve osobe poginule u napadu, navodi Le Soi.

Najviši, četvrti stepen opasnosti proglašen u regionu Brisela. U ostatku Belgije proglašen je treći nivo (od četiri), objavio je večeras Antoan Ize, portparol Nacionalnog centra za krizne situacije.

Belgijski premijer Aleksandar De Kru pozvao je građane Brisela na oprez. On, ministarka unutrašnjih poslova Anelis Verlinden, ministar pravde Vinsent Van Kuikenborn i gradonačelnik Brisela Filip Klouz trenutno su u kriznom centru i prate situaciju.

Belgijski premijer De Kru izrazio je saučešće onima "koji su izgubili svoje najmilije u kukavnom napadu u Briselu" i švedskom premijeru Ulfu Kristersonu.

Kako su preneli mediji, počinilac je navodno sišao sa motocikla nedaleko od trga Saintecteleta i otvorio vatru iz automatskog oružja, ubivši dve osobe za koje se navodi da su nosile dresove švedske reprezentacije.

