Terorista naoružan automatskom puškom i dalje se nalazi na slobodi nakon što je oko 19.15 sati u Briselu usmrtio dve i ranio više osoba.

Muškarac u narandžastom kombinezonu, podsetimo, utrčao je u predvorje jedne zgrade i iz automatske puške upucao jednu osobu, a potom još dve na ulici u kombi za prevoz putnika.

Navodno je sve vreme vikao "Alah Akbar".

Napadač je zatim pobegao na skuteru i još je na slobodi. Tužioci kažu da pucnjavu tretiraju kao terorizam.

Na video snimku objavljenom na društvenim mrežama vidi se muškarac, koji je navodno odgovoran za napad, kako na arapskom govori da je izvršio napad u ime Boga.

