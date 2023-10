Novi snimci UŽASA u Briselu, ovako je KRENUO U NAPAD! Nove slike napadača!

Na mrežema se nižu zastrašujući snimci terorističkog napada u Briselu, u kom je napadač ubio dvoje švedskih državljana i ranio veći broj osoba! Tužilaštvo u Belgiji napad tretira kao terorizam!

Na jednom od snimaka vidi se napadač u narandžastom kombinezonu koji nasred ulice, na trotoaru kleči i puni svoju pušku mecima. To traje više od pola minuta, a kroz nekoliko sekundi ispaljuje rafal u kombi taksi vozilo.

After 2 hours of opening fire on civilians, killing at least 5 and injuring at least 8 people, the ISIS gunman is still at large in #Brussels, #Belgium. pic.twitter.com/2Ao5sQfJxT