IZDATA 'POTERNICA' ZA VOĐOM HAMASA! Izraelska vojska objavila da je 'genocidni terorista' pretnja celom svetu (VIDEO)

Izraelske odbrambene snage (IDF), kako je zvanični naziv vojske te zemlje, objavile su video snimak koji je na neki način poternica za vođom palestinske ekstremističke organizacije Hamas koja kontroliše Pojas Gaze.

Klip je objavljen na zvaničnom nalogu IDF na društvenoj mreži X (bivši Tviter).

- Jahja Sinvar je direktni neprijatelj države Izrael, a njegova genocidna teroristička organizacija Hamas predstavlja pretnju celom svetu - piše u postu koji prati snimak.

Yahya Sinwar is a direct enemy of the State of Israel and his genocidal terrorist organization—Hamas—is a threat to the entire world. pic.twitter.com/mYCgcOgjpX