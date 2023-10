STIGAO PUTIN! Sve oči uprte u Peking! Incijativa 'Pojas i put' menja svet iz korena, više ništa neće biti isto! (FOTO)

Predsednik Kine Si Đinping dočekao je u Pekingu brojne lidere koji učestvuju na samitu Pojas i Put.

Na vrhu liste gostiju je ruski predsednik Vladimir Putin, koji je jutros stigao u Peking i kome je ovo prvo veliko putovanje u inostranstvo od izbijanja sukoba sa Ukrajinom, prenosi Rojters.

U kinesku prestonicu je stigao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa srpskom delegacijom, kao i brojni drugi lideri među kojima su mađarski premijer Viktor Orban, egipatski premijer Mostafa Madbuli, premijer Etiopije Abi Ahmed, predsednik Šri Lanke Ranil Vikremesinge, predsednik Laosa Tonglun Sisulit i drigi.

Kina i Etiopija su potpisali zajedničku izjavu o uspostavljanju bilateralne strategije nazvane "U svim vremenskim prilikama", prenela je kineska državna agencija Sinhua.

Predsednik Kazakhstana Kasim-Džomar Tokajev rekao je da su zdravi, stabilni i dinamični odnosi Kine i Kazahstana pogodni za razvoj obe zemlje.

Tokom susreta sa predsednikom Čilea Gabrijelom Boricem, kineski predsednik je naglasio da su odnosi sa Čileom oduvek bili u prvom planu kineskih odnosa sa latino-američkim i karipskim državama.

Britanska agencija navodi da bi na skupu trebalo da učestvuju i talibani, što bi istaklo u prvi plan produbljivanje odnosa koje ova avganistanska organizacija ima sa Kinom uprkos izostanku formalnog priznanja od strane bilo koje svetske vlade.

Šta predstavlja inicijativa "Pojas i Put"?

Inicijativa „Pojas i put“ rođena je za rešavanje globalnih razvojnih problema. Njeno najočiglednije dostignuće je to što je donela novi zamah svetskom ekonomskom rastu.

Tokom proteklih 10 godina, zajednička izgradnja „Pojasa i puta“ rezultirala je sa više od 3.000 projekata saradnje, što je dovelo do ulaganja više od bilion dolara.

Do kraja juna 2023. godine, Kina je potpisala više od 200 dokumenata o saradnji u okviru inicijative „Pojas i put“ sa više od 150 zemalja i više od 30 međunarodnih organizacija.

