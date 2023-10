'SRBIJA POSTALA 42. ZEMLJA NA KOŠMARNOJ LISTI' Oglasila se Ambasada Izraela nakon otmice srpskog državljanina Alona

Izraelski ambasador Jahel Vilan dodao je da je, nažalost, Srbija postala 42. zemlja na toj košmarnoj listi.

Ambasada Izraela u Srbiji potvrdila je da je Alon Ohel, 22-godišnji izraelsko-srpski državljanin, otet u Izraelu tokom napada Hamasa.

"Alon Ohel je kidnapovan tokom muzičkog festivala u južnom Izraelu od strane terorista Hamasa", objavila je ambasada na društvenoj mreži X, uz fotografiju otetog mladića.

Izraelski ambasador Jahel Vilan dodao je da je, nažalost, Srbija postala 42. zemlja na toj košmarnoj listi.

"Molimo se za brzo oslobađanje Alona i svih ostalih nevinih talaca", napisao je Vilan.

Unfortunately, Serbia has become the 42nd country on that nightmarish list. We pray for a very quick release of Alon and all other innocent hostages.#bringthemhome https://t.co/JWI8nKnumV pic.twitter.com/M5epkYwPKl