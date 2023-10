BOMBARDOVANA BOLNICA U GAZI Sumnja se da je najmanje 500 mrtvih, stotine ljudi zarobljeno u ruševinama (FOTO)

Procenjuje se da je najmanje 500 ljudi ubijeno u napadu na baptističku bolnicu "Al Ahli" u Gazi, saopštio je portparol palestinskog ministarstva zdravlja.

Izrael je naredio civilima da pobegnu iz grada Gaze i krenu na jug uoči očekivane kopnene ofanzive.

- Veruje se da je stotine ljudi još uvek pod ruševinama - rekao je portparol.

The Israeli military directly bombs the Arab Baptist Hospital in Gaza city.



Many casualties