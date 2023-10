VIŠE OD 1.000 ŽRTAVA U NAPADU NA BOLNICU U GAZI: Jecaji dopiru iz ruševina, mrtve ređaju na ulici, strava i užas (UZNEMIRUJUĆE)

Portparol IDF-a Danijel Hagari navodi da se proveravaju izveštaji o navodnom izraelskom vazdušnom napadu na bolnicu u Gazi.

Hagari kaže da još nema sve informacije i da će više detalja biti saopšteno čim bude moguće.

- Nije poznato da li je eksplozija, koja je navodno izazvala stotine žrtava, posledica vazdušnog napada IDF. Ima mnogo vazdušnih napada i mnogo neuspešnih lansiranja raketa Hamasa. Ima i mnogo lažnih Hamasovih izveštaja - navodi Hagari.

Portparol Ministarstva zdravlja u Gazi kojim upravlja Hamas, podsetimo, saopštio je prethodno da je više od 300 ljudi ubijeno u izraelskom napadu na baptističku bolnicu u Gazi. Rojters je naveo da je poginulo više od 500.

Arapki mediji i palestinski kanali na Telegramu, međutim, nezvanično navode da ukupno ima više od 1.000 mrtvih i povređenih.

- Strašno šta se dogodilo jer su svi ti ljudi civili koji su pobegli iz svojih domova i stigli do mesta za koje su verovali da je sigurno. Bolnica je prema međunarodnom pravu sigurno mesto. Za minut su svi ubijeni u bolnici. Broj mrtvih trenutno je veći od 500, a verujemo da će taj broj preći hiljadu. To je masakr - rekao je lekar iz GAze ZIjad Šehadah za Al Džaziru.

Na uznemirujućim snimcima vidi se nezabeleženi užas. Delovi tela nalaze se na sve strane, jecaji odjekuju bolnicom, bolnička vozila su u plamenu, mrtve iznose iz ruševina i ređaju na ulici...

The first moments of the massacre committed by the Israeli occupation against civilians and targeting Al-Ahly Arab Hospital in Gaza, which resulted in 500 martyrs and 600 others injured.

“We note that this hospital received thousands of people displaced from their homes 🇵🇸📍 pic.twitter.com/T2ko1cks7y