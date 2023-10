SNIMCI ZALUTALE RAKETE KRUŽE MREŽAMA! Izrael tvrdi: "Ovo je projektil koji je skrenuo sa putanje i razorio bolnicu u Gazi?!"

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu za smrtonosnu eksploziju u bolnici u Gazi okrivio je palestinske militante.

- Da zna ceo svet! Varvarski teroristi su ti koji su napali bolnicu u Gazi, a ne IDF. Teroristi koji su okrutno ubili našu decu ubijaju i svoju decu - navodi Netanjahu

.Hamas je za eksploziju u bolnici i smrt više od 500 ljudi, podsetimo, odmah optužio izraelski vazdušni napad dok izraelska vojska kaže da je to bilo neuspelo lansiranje rakete palestinskog Islamskog džihada (PIJ).

Ministarstvo spoljnih poslova objavilo je snimak na kome se navodno vidi kako je "premašaj PIJ pogodio bolnicu u Gazi".

- Palestinski islamski džihad je 17. oktobra oko 19 sati ispalio raketnu salvu prema Izraelu. Jedan od projektila je pogrešno ispalio i pao je na bolnicu Al Ahli u Gazi, uzrokujući ozbiljnu štetu, ubivši najmanje nekoliko Palestinaca i ranivši mnogo više - navodi ministarstvo.

Breaking: IDF Spokesperson



From the analysis of the operational systems of the IDF, an enemy rocket barrage was carried out towards Israel, which passed through the vicinity of the hospital when it was hit.



According to intelligence information, from several sources we have,…