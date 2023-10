Američki predsednik Džo Bajden danas će doputovati u posetu Izraelu gde će razgovarati sa premijerom Benjaminom Netanjahuom, potvrdio je državni sekretar Entoni Blinken. On je rekao da će Bajden jasno staviti do znanja da Izrael ima pravo da se brani.

Olga Izrael Dojč koja trenutno boravi u Tel Avivu, uključila se u Novo jutro i istakla da je u Izraelu i dalje napeto i tenzično. Kako kaže, sinoć je bilo prisutno veliko raketiranje gradova, što je sada postala rutina, a udarno vreme je upravo u momentima kada porodice sede zajedno kod kuće.

- Gađali su Tel Aviv, okolna mesta, aerodrom... Paralelno se prati razvoj situacije na severu, a za sada se to drži na nekom nazovimo kontrolisanom nivou. Iritira, ali ne eskalira preko kritične mase. U Izrael dolaze svi svetski zvaničnici, danas stiže i Bajden, što se dešava posle dolaska Blinkena. Svi očekujemo kopneni ulazak izraelske vojske u Gazu, u nadi da se neće otvarati novi frontovi - priča ona.

Počela je onlajn nastava, da bi se nešto unormalilo. Deca imaju zoom predavanja, kako bi imali kontakt sa nastavnicima, otkrila je ona.

- U Izraelu je takvo stanje da nisam videla ovakvu ujedinjenost u narodu, moral je visok uprkos teškoj situaciji. Svi smo svesni da drugog izlaza nema, osim potpunog poraza Salasa - navela je ona.

Reditelj Ljubiša Ristić komentarišući napad na bolnicu u pojasu Gaze kaže da takvih napada još biti, a da se uvek postavlja pitanje ko je taj ko je to uradio. Kako kaže, postoji verzija o neuspelom lansiranju rakete, što je čudno.

- Teško će se sve to saznati. Nastradalo je dosta ljudi, dece... Za čije babe zdravlje? Kome to treba? - navodi on.

Novinar Žarko Rakić komenatišući rekacije SAD na sve što se dešava, kaže da je lako postavljati pitanja, ali da su odgovori ti koji su neophodni.

- Oni sve znaju, sve su pripremili, imaju samo izvršioce na terenu. Hamas je njihovo čedo, oni su ga osmislili. Isto kao i Talibane, ali su opet oprali ruke. Pa je tada Saudijska Arabija tada plaćala delovanje ekstremnih grupa, a danas to plaća Katar - dodao je Rakić.

Iran je na optuženičkoj klupi poslednjih decenija, jer je remetilački faktor i sukobljava se sa zapadom, stalno su tu neke optužbe na račun njih, dodaje Rakić komentarišući navode da Iran stoji iza svega što se dešava.

- Nikome više ne može da se veruje, a ovo što Bajde dolazi, to je ratni turizam. Nema tu šta da se menja, oni to mogu da urade i iz Vašingotna. To je podrška Izraelu. Netajnahu će da završi u zatvoru - priča on.

General u penziji Vinko Pandurević kaže da svaki oružani sukob ne znači rat. Ovo je, dodaje Pandurević sukob dve oružane sile.

- Ovo je vrsta oružanog sukoba gde je jedna strana nevidljiva. Imamo izmešan narod i vojsku, ako se Hamas može nazivati vojskom. Šta su dobili? Ovo je peti ili šesti oblik sukoba gde su izraelske žrtve samo veće. Ako dejstvujete po Gazi, pa ste otkrili štabove, 500 lokacija... Kako? Ova bolnica sada... Imamo dve konstante, jedna je da je Hamas teroristička organizacija, a sada se postavlja pitanje kako ga eliminisati. Nema jasnog fronta. Koja bi sila bila tako prihvaćena? - kaže Pandurević.

Ovo je vrzino kolo od sukoba, dodaje on.

