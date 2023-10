Bajden sleteo u Izrael

Američki predsednik Džo Bajden sleteo je u Tel Aviv.

Bajden je došao danas u Izrael u znak podrške ovoj zemlji u njenom ratu protiv militanata Hamasa, ali i da pokrene "teška pitanja" u trenutku kada je, prema tvrdnjama Palestinaca, najmanje 500 osoba stradalo u napadu izraelskih snaga na bolnicu u Gazi što je dovelo do otkazivanja njegovog planiranog samita sa arapskim liderima.

Sa druge strane, izraelska vojska (IDF) saopštila je da je za eksploziju odgovorno neuspešno lansirana raketa palestinske militantne grupe Islamski džihad, prenosi Rojters.

Jordan je zbog toga otkazao samit o situaciji u Pojasu Gaze, koji je trebalo da bude održan danas u jordanskoj prestonici Amanu uz učešće lidera Jordana, Egipta, Sjedinjenih Država i Palestine, a Bela kuća je saopštila da Bajden neće putovati u tu zemlju.

Palestinski predsednik Mahmud Abas je takođe otkazao sastanak sa Bajdenom nakon eksplozije u bolnici.

Portparol Bele kuce za nacionalnu bezbednost Džon Kirbi saopštio je da će Bajden tokom današnje posete postavljati teška pitanja izraelskim liderima, ali nije izneo više detalja.

Bajden će se sastati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i izraelskim ratnim kabinetom u želji da dobije uvid u planove i ciljeve Izraela, rekao je Kirbi.

