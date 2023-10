HAOS U EVROPI: Prvi snimci s evakuisanih aerodroma širom Francuske, dobili pretnje bombom, napadnuta sinagoga u Berlinu (VIDEO)

Aerodromi širom Francuske evakuisani su nakon pretnji bombom, javljaju lokalni mediji.

Aerodromi u Nici, Lionu, Tuluzu i Lilu primili su pretnje bombom i u toku je evakuacija.

A statement from #Lille Airport said: "Lille Airport is being evacuated following a bomb threat. State security services are on site."#France #airlines #avgeeks #IsraelAttack pic.twitter.com/md3zBXvk4Z