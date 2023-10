PROTESTI U VAŠINGTONU! DEMONSTRANTI UŠLI U KAPITOL HIL: Traže hitan prekid sukoba u Gazi i Izraelu! POLICIJA IH HAPSI! (VIDEO)

Propalestinski demonstanti navodno su upali u hol Kapitol Hila, a na stotine njih zahteva hitan prekid sukoba u Gazi i Izraelu.

Protest je organizovan dan nakon napada na bolnicu u Gazi, u kojem je navodno stradalo na stotine ljudi.

Kako javljaju američki mediji, demonstranti su ušli u najstariju zgradu američkog Kongresa.

Demonstranti su obučeni u crne majice, na kojima piše "Jevreji kažu obustavite vatru sada" ušli su u zgradu, a policija je počela da hapsi okupljene kako su postajali sve glasniji i počeli da se ponašaju nekontrolisano.

