SNIMAK ČASNE SESTRE POSTAO HIT - Zaleće se i obara čoveka u blato: Sve se dešava na gradilištu, a ovo je razlog (VIDEO)

Snimak na koje se vidi kako časna sestra obara muškarca na gradilištu crkve postao je hit na društvenim mrežama.

Sve se odigralo kada je ekološki aktivista pokušao da spreči izgradnju nove crkve u Francuskoj.

Na snimku se vidi kako časna sestra juri blatnjavim gradilištem katoličkog centra i juri ka jednom od učesnika kampanje, hvatajući ga s leđa.

