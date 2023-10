BRITANSKI PREMIJER STIGAO U IZRAEL: Dan nakon Bajdenove posete Sunak seda za sto sa vođstvom zemlje koja je u ratu

Britanski premijer Riši Sunak je stigao u Izrael.

Skaj njuz navodi da se očekuje da šef Dauning strita broj 10 obavi razgovore s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i predsednikom Isakom Hercogom.

Bet Rigbi, urednica političke redakcije britanske televizije, objavila je da zvaničnici vlade u Londonu upozoravaju da ne treba očekivati čuda od ove Sunakove posete.

British PM Rishi Sunak arrives in Tel Aviv, Israel, according to Reuters.



