REŠENA MISTERIJA UBISTVA POSLE SKORO 20 GODINA: Pretukao je Natali, telo bacio u okean, pa prošetao do kuće

Joran van der Slut pretukao je Natali Holovej na smrt na plaži na Arubi i bacio njeno telo u vodu, u neverovatnom priznanju koje je rešilo skoro dvodecenijsku misteriju, pokazali su sudski spisi u sredu.

Nestanak Natali 2005. godine se dugo povezivao sa Slutom, koji se pojavio na saveznom sudu da bi se izjasnio krivim za iznudu i prevaru u vezi sa slučajem tinejdžerke iz Alabame.

Osuđen je na 20 godina zatvora, prenosi NBC News.

U dogovoru o priznanju krivice Slut je rekao da je bio na plaži na Arubi kada je Natali odbila njegove seksualne nasrtaje.

Natali ga je šutnula u međunožje pre nego što ju je udario "izuzetno snažno" u lice, rekao je tužiocima. Bila je bez svesti kada je u blizini pronašao blok i upotrebio ga da joj "potpuno razbije glavu", priznao je Slut.

Nakon toga je odneo njeno telo u vodu, došao do kolena i bacio ga u okean.

"Nakon toga sam izašao i pešačio sam do kuće", rekao je on.

Majka tinejdžerke Bet Holovej rekla je da je zadovoljna priznanjem.

"Joran van der Slut više nije osumnjičeni u ubistvu moje ćerke. On je ubica", rekla je ona.

Prema rečima majke, njegovo priznanje je potkrepljeno njegovim poligrafskim testiranjem.

"Međutim, čak i sa ovim priznanjem, ne može mu se ovde suditi za Natalino ubistvo. Ali zadovoljna sam znajući da je on to uradio, uradio je to sam i sam je se rešio", rekla je ona.

Kazna će teći uporedo sa njegovim boravkom u Peruu, gde služi kaznu zbog ubistva 21-godišnje studentkinje Stefani Flores.

Ako se njegova 28-godišnja zatvorska kazna u Peruu završi prerano, on će biti vraćen u SAD da završi osude za iznudu i prevaru, rekao je sudija.

Nakon proglašenja krivice, van der Slut je rekao sudu da je prihvatio hrišćanstvo i da je drugačija osoba nego pre skoro dve decenije.

"Želeo bih da se izvinim porodici Holovej. Nisam više osoba koja sam bila tada. Svoje srce sam dao Isusu, pomogao mi je da prođem kroz ovo", rekao je on.

Natali Holovej nestala je na Arubi 2005. godine tokom odmora sa drugovima iz razreda, proslavljajući maturu.

