'ČUJEM DECU KAKO VRIŠTE, POŽURITE' Otac zapalio kuću bivše žene - UMRLO TROJE MALIŠANA

Vatrogasci su uspeli da reanimiraju devojčicu (5) i dečaka (7) pre nego što su ih odveli u bolnicu, ali su nažalost kasnije preminuli.

Policija Nju Orleansa uhapsila je 29-godišnjeg muškarca nakon što je navodno zapalio kuću svoje bivše žene, ubivši troje dece unutra.

Požar je izbio oko ponoći u sredu, 18. oktobra nakon što je, prema rečima policije, majka, koja nije bila kod kuće u to vreme, pozvala 911 i rekla da njen bivši suprug Džozep Vašington preti da će zapaliti kuću.

"Vrištao je na telefonu, čula sam decu kako vrište. Treba da provalite na vrata, molim vas nemojte da dozvolite da se išta desi", molila je majka dispečera da požure na lice mesta.

Kada je policija stigla na lice mesta, zatekli su kako kuću guta plamen.

A father was arrested for allegedly killing his three children in a house fire in a New Orleans East neighborhood. Hear the mother's desperate call for help and learn how the suspect was apprehended.https://t.co/MfdV1pfpw9 pic.twitter.com/hBqsw3ieLq — Jordan Lippincott (@JordanLippin) 19. октобар 2023.

Vatrogasci su uspeli da reanimiraju devojčicu (5) i dečaka (7) pre nego što su ih odveli u bolnicu, ali su nažalost kasnije preminuli.

Dok su se borili sa vatrom i trudili da spreče širenje požara, pronašli su telo trogodišnjeg dečaka.

Istražitelji su rekli da je incident rezultat očigledne svađe u porodici.

Na snimku nadzora dobijenom iz komšijske kuće se vidi kako plamen raste iz zadnjeg dela kuće. Kako se to dešava, na snimku se može videti kako osoba izlazi iz kuće pre nego što ulazi u vozilo i odlazi.

#NEW: Here's ring doorbell footage showing an alleged suspect leaving a home in New Orleans East as flames engulf the back. Three children inside sleeping died in the house fire. They were 3, 5, and 8 years old. @WGNOtv will have the latest on the investigation tonight. pic.twitter.com/rKOik2eA2v — Reilly Cook (@ReillyGCook) 18. октобар 2023.



Porodica i prijatelji ostavili su sveće, balone i cveće ispred kuće u znak sećanja na decu.

Neighbors have been coming by dropping balloons off at the home on America St. where 3 children died in a fire.



NOPD is investigating this as a triple-homicide and believe the children’s father is connected.@FOX8NOLA pic.twitter.com/l3Yn076qP9 — Andrés Fuentes (@news_fuentes) 18. октобар 2023.

"Ne mogu da zamislim ovaj horor. Deca su bila tako mlada, njegova rođena deca", rekla je komšinica.

Vašington je uhapšen dan nakon požara i suočava se sa tri tačke optužnice za ubistvo drugog stepena.

Autor: