IZRAELCI U ZORU UBILI NAJMOĆNIJU ŽENU HAMASA! Bila je udovica osnivača ekstremističke organizacije i članica političkog biroa

U izraelskom vazdušnom napadu na Pojas Gaze ubijena je Džamila al Šanti, udovica Abdel Aziza al Rantisija, suosnivača Hamasa i prva žena koja je izabrana za članicu političkog biroa palestinske ekstremističke organizacije.

Tajms of Izrael navodi da su to objavili palestinski mediji iz Pojasa Gaze povezani sa Hamasom.

U tim izveštajima se ne navodi gde je vazdušni udar izvršen, već samo stoji da je izveden u zoru.

Navodi se da je Al Šanti 2021. postala prva žena koja je ušla u politički biro Hamasa, što je njegovo najviše telo koje je zaduženo za donošenje odluka.

With the death of Dr. Jamila al-Shanti this morning, there have been 4 members of the political bureau of #Hamas who have been killed in #Gaza during the war. pic.twitter.com/puOihMkLUJ