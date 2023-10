AMERIČKI STEJT DEPARTMENT IZDAO UPOZORENJE: Budite oprezniji na lokacijama koje posećuju turisti

Američki Stejt Department izdao je danas upozorenje svojim državljanima da budu na oprezu prilikom putovanja ili boravka u bilo kojoj zemlji sveta.

- Zbog povećanih tenzija na različitim lokacijama širom sveta, potencijala za terorističke napade, demonstracije ili nasilne akcije protiv građana i interesa SAD, Stejt department savetuje američkim državljanima u inostranstvu da budu oprezniji - navodi se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da građani treba da budu oprezni na lokacijama koje posećuju turisti.



- Prijavite se u Smart Traveler Enrollment Program (STEP) da biste primali informacije i upozorenja i olakšali lociranje u hitnim slučajevima u inostranstvu - navodi se u saopštenju.

Worldwide Caution: Due to increased tensions in various locations around the world, the potential for terrorist attacks, demonstrations or violent actions against U.S. citizens and interests, the Department of State @StateDept advises U.S. citizens overseas to exercise increased… pic.twitter.com/waIpqmWu2m