RAKETIRANA PRAVOSLAVNA CRKVA U GAZI Najmanje dvoje mrtvih, desetine ispod ruševina (FOTO+VIDEO)

Grčka pravoslavna crkva Svetog Porfirija u Pojasu Gaze uništena je u izraelskom bombardovanju, a ima i žrtava, javila je grčka javna televizija ERT, pozivajući se na Ministarstvo unutrašnjih poslova u Pojasu Gaze.

Postala utočište za raseljene svih vera

- Ministarstvo unutrašnjih poslova u Gazi prijavilo je urušavanje grčke pravoslavne crkve Svetog Porfirija kao rezultat izraelskih racija i potvrdilo prisustvo povređenih ljudi koji su se sklonili u crkvu. Prema ERT-u, u crkvi je bilo oko 1.000 ljudi, većinom dece i žena - dodaje se.

A Palestinian Christians shout out to world.”where should we go? They bombed my house, my church, no where left to go!”.

Two killed and tens injured at the Greek Orthodox Church in central Gaza, where civilians,Muslims and Christians, were taking shelter. pic.twitter.com/WnlFVsqZFF