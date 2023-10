Avion SLETEO S PISTE zbog oluje Babet - Svi letovi na aerodromu obustavljeni

Avion je sleteo s piste na aerodromu u Lidsu dok je pokušavao da sleti na pistu tokom oluje Babet.

Let kompanije Tui koji je dolazio sa Krfa zaustavio se u travnjaku.

Na letu je bilo više od 100 putnika.

