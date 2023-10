OVO SU MAJKA I ĆERKA KOJE JE HAMAS OSLOBODIO - Izraelci tvrde da militanti njihovim oslobađanjem žele da POSTIGNU JEDAN CILJ

Majka i ćerka Džudit i Natali Ranan, koje Hamas drži od subote, 7. oktobra, predate su u petak Crvenom krstu, prenosi Džeruzalem post.

One su puštene na slobodu iz „humanitarnih razloga” jer je majka lošeg zdravlja, rekao je izvor upoznat sa pregovorima.

Predstavnici njihove porodice u Izraelu su dobili ovu informaciju i kreću se ka lokaciji zarobljenika. Nejasno je da li ih puštaju u Egipat ili Izrael.

Izraelski izvor je rekao za KAN Njuz da je namera oslobađanja zarobljenika da izvrši pritisak na Izrael da odloži svoj kopneni ulazak u Gazu.

Natali je upravo završila srednju školu, navodi njena tetka i provela je prazničnu godinu u Izraelu. Džudit je umetnica i volonterka u nekoliko bolnica u oblasti Čikaga. Bili su zajedno u Izraelu na proslavi 85. rođendana Džuditine majke.

