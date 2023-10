OBJAVLJENA PRVA SLIKA MAJKE I ĆERKE KOJE JE HAMAS OSLOBODIO - Evo kako izgledaju posle dve nedelje u zatočeništvu (FOTO)

Hamas je oslobodio majku i ćerku, Džudit i Natali Ranan, posle dve nedelje u zatočeništvu i predao ih Izraelu, potvrđeno je iz kabineta premijera Benjamina Netanjahua.

Objavljena je i fotografija Džudit i Natali, na kojoj se može videti kako sada izgledaju. Na slici, između njih dve, ide čovek sa pancirom koji ih obe drži za ruke.

First pic of the two American hostages in Israeli territory pic.twitter.com/XDocOCKrF0