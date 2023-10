POGLEDAJTE PRVI SNIMAK MAJKE I ĆERKE KOJE JE OSLOBODIO HAMAS: Amerikanke puštene posle 2 nedelje, evo kako izgledaju (VIDEO)

Amerikanka Džudit Tai Ranan i njena ćerka Natali Ranan (17) puštene su na slobodu dve nedelje nakon što ih je otela militantska grupa Hamas.

Obe žene žive u Čikagu, a za vreme napada bile su u poseti rodbini u kibucu Nahal Oz. Snimak je navodno prvi objavio Hamas. Nakon njihovog oslobađanja Natalin otac Uri Ranan rekao je da je ona dobro.

"Ja sam otac Natali Ranan i bivši suprug Džudit Ranan. Čekao sam ovo jako dugo, nisam spavao gotovo dve nedelje. Danas ću prvi put spavati nakon dugo vremena. Upravo sam razgovarao s ćerkom. Zvučala je dobro, bila je srećna i jedva čeka da se vrati kući. Džudit mi je rekla da ima ogrebotinu na ruci, ali da nije ništa strašno. Sledeće nedelje je rođendan moje ćerke i svi ćemo ga proslaviti zajedno", rekao je Uri Raanan.

Na fotografiji koju je objavila izraelska vlada su dve žene, a muškarac koji nosi pancirku drži ih za ruke. Pored njih su još dva naoružana vojnika.

Ubrzo je i američka ambasada u Jereusalimu objavila srećne vesti da su oslobođene dve američke državljanke koje je Hamas držao kao taoce otkako je 7. oktobra izveo svoje užasne terorističke napade na Izrael.

JUST IN: LIVE VIDEO OF THE TWO AMERICAN HOSTAGES RELEASED BY HAMAS pic.twitter.com/UoicbcHiO4