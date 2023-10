STRAVIČNO NEVREME PARALIŠE SEVER EVROPE - Oluja odvaljuje fasade, hiljade ljudi ISELJENO, zatvoreni aerodromi, IMA MRTVIH (FOTO+VIDEO)

Snažna oluja koja je zahvatila deo Evrope paralisala je saobraćaj, stotine hiljada domaćinstava ostavila bez struje, evakuisala delove stanovni[tva i poremetila železnički i pomorski saobraćaj.

Već treći dan snažan vetar i obilne padavine parališu Britaniju, sever Nemačke i jug Skandinavije.

U oluji nazvanoj "Babet" poginule su najmanje 4 osobe.

Olujni vetrovi izazvali su olujne udare na južnim obalama Baltičkog mora, probijajući odbranu od poplava u priobalnim oblastima Danske i severa Nemačke.

U Flenzburgu, nemačkom gradu južno od granice s Danskom, nivo vode je porastao više od dva metra što je najviše za sto godina, javila je "dpa". Struja u poplavljenim delovima grada je isključena iz bezbednosnih razloga. Trajekti i vozovi ne idu u pogođenim oblastima u Nemačkoj, Danskoj i južnoj Švedskoj. Aerodrom u Kopenhagenu danas radi, u petak su bila otkazana 142 leta.

A powerful storm is sweeping through much of northern Europe. It's bringing gale-force winds and flooding to Scotland, Denmark, Sweden and Norway. pic.twitter.com/XM7wwmAN23

Ljudi su evakuisani iz kuća i kampova u teško pogođenim oblastima u Danskoj i mnogi su bez struje. Opština Haderslev u južnoj Danskoj odlučila je da evakuiše ceo priobalni deo.

"Situacija na obali je sada toliko ozbiljna da je suviše opasno da se tamo ostane. Pogođene oblasti su evakuisane i hitne službe rade", saopštila je opštinska uprava sinoć. Danski meteorolški institut je upozorio na jak vetar i povišen nivo vode tokom vikenda.

U Škotskoj je predviđeno do 100 milimetara kiše za subotu i nekoliko gradova je pod crvenim vremenskim upozorenjem, što je najviši nivo koji znači opasnost za život. Džonatan Votri iz britanske Meteorološke službe je rekao da je u istočnoj i severnoj Škotskoj već palo kiše koliko padne za mesec i po, i da bi, za samo tri dana, još kiše koja se očekuje moglo da u tu oblast donese kiše koliko obično padne za dva meseca.

Roughly 2,000 people evacuated in Germany due to storm surge on the Baltic Sea coast. One confirmed death.



German towns like Eckernförde, Schleswig, and Brodersby saw residents leaving homes; Maasholm's dike was abandoned. pic.twitter.com/As9ZWAjrTi