PORODICA UBIJENOG MLADIĆA PRETUKLA OPTUŽENOG! Haos u sudnici: Iznervirao ih jednim potezom, pa nasrnuli na njega (VIDEO)

Osumnjičenog za ubistvo sa lisicama na rukama je žestoko pretukla porodica njegove navodne žrtve nakon što se pojavio i iznervirao ih gestikulacijom pokazao gest na sudu u Teksasu.

Viktor Rivas (18) bio je u sudnici okruga Beksar gde mu se sudi za ubistvo zbog smrti Itana Sota (15), kada je u izbila dramatična tuča.

Na video snimku se vidi kako članovi Sotove porodice preskaču ogradu i napadaju Rivasa - koji je navodno isprovocirao grupu tako što je gestikulirao prema njima. Na snimku se vidi kako grupa od najmanje četiri osobe udara Rivasa, čije su ruke bile vezane na leđima.

Policija je pokušala da odvoji napadače od navodnog ubice, dok su slučajni prolaznici šokirani gledali kako se incident odvijao.

Sudija je bio primoran da pritisne panik dugme u sudnici nakon što je izbila tuča. Rangel je rekao da je malo verovatno da će bilo kome od optuženih biti dozvoljeno da prisustvuje budućim sudskim ročištima.

Kancelarija šerifa saopštila je da su četiri osobe uhapšene nakon izbijanja nasilja - uključujući dva odrasla muškarca i dva maloletna muškarca - koji će biti optuženi za napad i ometanje sudskog postupka.

