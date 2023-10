STRAVIČAN ZLOČIN U BEČU - Ubijena mlada majka (33) poreklom iz bivše Jugoslavije! Sve se odigralo ispred vile od milion dolara

Prava porodična tragedija odigrala se danas u predgrađu Beča, kada je mlada majka (33), poreklom sa prostora bivše Jugoslavije ubijena ispred svoje vile.

Osumnjičeni je, kako prenose austrijski mediji, njen bivši partner, 35-godišnji švedski državljanin, rođen u Bosni i Hercegovini. On se odmah nakon ubistva predao policiji.

Inače, ona potiče iz bogate porodice privatnih preduzetnika koji imaju kompaniju u Donjoj Austriji.

Nächster Mordalarm: Frau (33) in NÖ erschossen. Großeinsatz am Samstag in Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf). https://t.co/4mj7uRakXf pic.twitter.com/GnGTtxbEoG