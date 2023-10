Snažan uragan sa Pacifika pogodio ovaj deo Meksika: Udari vetra od 200 km na sat nosili sve pred sobom

Prethodnih dana veoma snažanuragan Norma kretao se istočnim Pacifikom, zapadno od Meksika.

U jednom trenutku uragan je ojačao na kategoriju 4 sa udarima vetra od 220 km/h. Srećom, u tom trenutku nije ugrožavao pacifičku obalu Meksika, osim što je uslovljavao veoma visoke talase.

Uragan se uputio prema severozapadu i danas je na njegovom udaru Donja Kalifornija.

Uragan je prilikom udara o kopno oslabio na kategoriju 2 sa vetrovima od 160 km/h, ali i dalje je reč o veoma snažnom uraganu, koji će južnom delu poluostrva doneti uraganske vetrove, višemetarske talase, ali i preko 100 litara kiše po kvdratnom metru, što je dovelo do poplava i bujica.

Inače, reč je o predelu sa polupustinjskom klimom, gde godišnje u proseku padne oko 250 litara kiše, najvećim delom tokom udara dva do tri uragana.

Uraganom je najviše pogođem grad Kabo San Lukas, a uragan je potencijalno opasan po ljudseke živote i usloviće i veću materijalnu štetu.

Hurricane Norma made landfall on Saturday in Baja California Sur, Mexico, bringing torrential rain and strong winds in the southern portions of state, the country’s meteorological service said. The Category 1 storm could cause flooding and mudslides. https://t.co/03EO5HJKTh