IZRAELSKA VOJSKA SE HITNO OGLASILA: Slučajno opalio tenk na granici sa Egiptom

Eksplozija i sirene ambulantnih vozila čuli su se danas posle podne u blizini graničnog prelaza Rafa, između Egipta i Pojasa Gaze, neposredno nakon što je drugi humanitarni konvoj prešao granicu iz Egipta, rekli su očevici, preneo je Rojters.

Tim povodom se oglasila izraelska vojska.

"Nedavno je tenk izraelske vojske slučajno opalio pogodio egipatski vojni punkt na granici sa egipatskom oblasti Kerem Šalom. Indident se istražuje i razmatraju se detalji i okolnosti", saopšteno je na zvaničnom nalogu izraelske vojske na društvenoj mreži X (nekadašnji Tviter).

Izraelska vojska izrazila je žaljenje zbog incidenta.

A short while ago, an IDF tank accidentally fired and hit an Egyptian post adjacent to the border in the area of Kerem Shalom. The incident is being investigated and the details are under review.



The IDF expresses sorrow regarding the incident.